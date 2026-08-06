В 2028 году в новой больнице Балашихи смогут лечиться 1,3 млн пациентов региона

В Балашихе вовсю продолжается строительство многопрофильной больницы. Здание в микрорайоне Ольгино, которое сможет в будущем принять 300 пациентов за одну смену, на сегодняшний день готово уже на 53%, сообщил глава городского округа Сергей Юров на встрече с губернатором Андреем Воробьевым.