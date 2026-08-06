Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

В 2028 году в новой больнице Балашихи смогут лечиться 1,3 млн пациентов региона

В 2028 году в новой больнице Балашихи смогут лечиться 1,3 млн пациентов региона

В Балашихе вовсю продолжается строительство многопрофильной больницы. Здание в микрорайоне Ольгино, которое сможет в будущем принять 300 пациентов за одну смену, на сегодняшний день готово уже на 53%, сообщил глава городского округа Сергей Юров на встрече с губернатором Андреем Воробьевым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии