Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми

В правительстве Финляндии договорились не открывать в ближайшее время границы с Россией. Сейчас кабмин страны ищет веские юридические основания для этого, в том числе используя и разведданные, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на анонимные источники.
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