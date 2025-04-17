Украинцы должны благодарить Бога за войну. Об этом в эфире «РБК Украина» заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещена в РФ), замком полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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