Юрий Пронько: "Что творит ЦБ? Это удар по России!"

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress ЦБ нанёс чудовищный удар по России - нам гарантирован мощный рост цен? Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, задрав ключевую ставку до 20%, фактически нанесла второй мощный удар по отечественной экономике.