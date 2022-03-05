БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Юрий Пронько: "Что творит ЦБ? Это удар по России!"

Юрий Пронько: "Что творит ЦБ? Это удар по России!"

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress ЦБ нанёс чудовищный удар по России - нам гарантирован мощный рост цен? Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, задрав ключевую ставку до 20%, фактически нанесла второй мощный удар по отечественной экономике.

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