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Праздничный ужин по рецептам книги времен СССР: вкус детства

Праздничный ужин по рецептам книги времен СССР: вкус детства

Женский праздник — это день "наоборот", когда женщины отдыхают, а мужчины вооружаются половниками и самоотверженно становятся у плиты.

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