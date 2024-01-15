Моя семья. Счас...
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«Моя мать мне в гостях не нужна, что хочешь, то и делай, чтобы ноги ее здесь не было!» – злится муж

«Моя мать мне в гостях не нужна, что хочешь, то и делай, чтобы ноги ее здесь не было!» – злится муж

— У мужа с его матерью сложные отношения с детства, – вздыхает тридцатилетняя Римма. – Никак не может ей простить, что с бабушкой до двенадцати лет жил, а мать в это время в столице личную жизнь устраивала.

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Комментарии
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Александр Григоров
Это просто эгоист...
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12 час.
лл
лина любимцева
От своей матери он не далеко ушел....
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12 час.

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