Смена символов – смена эпох. Как герб РСФСР поменяли на герб России

Тридцать лет назад на фронтоне здания Дома Советов появился новый государственный символ. На Республики, 72, где тогда размещались окружные и городские органы власти, летом 1994 года государственный символ Российской Советской Федеративной Социалистической Республики заменили на герб Российской Федерации.
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