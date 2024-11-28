Смена символов – смена эпох. Как герб РСФСР поменяли на герб России

Тридцать лет назад на фронтоне здания Дома Советов появился новый государственный символ. На Республики, 72, где тогда размещались окружные и городские органы власти, летом 1994 года государственный символ Российской Советской Федеративной Социалистической Республики заменили на герб Российской Федерации.