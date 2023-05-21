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NYT: Лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди народа

NYT: Лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди народа

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер иронично заметил, что главы стран G7 встретились на полях саммита в Хиросиме, чтобы пожаловаться друг другу на свою непопулярность среди сограждан.

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