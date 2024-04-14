Совбез Ирана: Тегеран не планирует новые военные меры против Израиля

На сегодняшний день Иран не планирует новые военные операции в отношении Израиля. Об этом сообщил секретариат Высшего совета по национальной безопасности Ирана в своем заявлении, передает иранский государственный телеканал IRIB.
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