В Якутии 18-летний юноша зарезал ножом мужчину после ссоры в клубе «Мята»

Полиция Якутии задержала подозреваемого в убийстве.МВД республики сообщило подробности инцидента. Оказалось, что 18-летний юноша поссорился в клубе «Мята» с 23-летним уроженцем Намского района на бытовой почве.
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