Прожив в браке 70 лет, 99-летний итальянец развёлся со своей женой, узнав неприятную правду о её прошлом

Представьте, что вы — мужчина, который прожил 70 лет в, казалось бы, идеальном браке. Женщина рядом с вами — не просто супруга, а любовь всей вашей жизни, ради которой вы когда-то уходили на войну с фотографией в нагрудном кармане.
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