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«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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