В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь на майские праздники

В Госдуме предложили запретить продажу алкогольных напитков на майских праздниках. По словам депутата Султана Хамзаева, в этот период увеличивается число пьяных водителей и ухудшается криминогенная обстановка.
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