На 18-й Линии в Омске горят предварительно 7 домов. Мощный огонь от пожара был виден из разных частей города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На 18-й Линии в Омске горят предварительно 7 домов. Мощный огонь от пожара был виден из разных частей города.