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Царьград

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В сторону Московского региона за неделю было запущено 1455 БПЛА - Собянин

В сторону Московского региона за неделю было запущено 1455 БПЛА - Собянин

ВСУ за неделю запустили в сторону Московского региона почти 1,5 тыс. дронов, о чём рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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