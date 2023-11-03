«Двойные стандарты»: экспорт угля из США в ЕС резко увеличился, несмотря на энергопереход

Глубокий энергетический кризис прошлой зимы и перманентная геополитическая нестабильность в масштабах планеты привели к тому, что большинство стран – участниц западной коалиции сбросило маски и открыто попирает собственные же правила и принципы.
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