Украина запустила фейк о правонарушениях граждан КНДР от имени губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ФедералПресс. В Приморском крае на различных платформах общения распространяется видеоролик с цифровым аватаром главы региона Олега Кожемяко, где он говорит о размещенных на территории края жителях КНДР.
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