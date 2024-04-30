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Панихида по жертвам теракта прошла у мемориала рядом с «Крокусом»

Панихида по жертвам теракта прошла у мемориала рядом с «Крокусом»

30 апреля — сороковой день с момента совершения теракта.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Панихида по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» прошла у стихийного мемориала возле разрушенного концертного зала.

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