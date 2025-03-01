«Это момент истины»: эксперт из США предупреждает Украину, что Трамп не шутит

США фактические перешли в лагерь противников Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила эксперт Фонда Карнеги и преподавательница школы имени Джорджа Буша-старшего Екатерина Шинкарук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии