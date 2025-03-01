«Это момент истины»: эксперт из США предупреждает Украину, что Трамп не шутит

ВМ

Владимир Моргунов

..Америка больше не будет выписывать чеки на войну-крепко сказано !!! Трамп не желает давать огромные деньги ворью (и собственному и хохлятскому), КОТОРЫЕ НИКТО НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТ !!! МОЛОДЧАГА, ТРАМП !!!