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Мировое обозрение

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Гигантский айсберг площадью 76 км² откололся от Гренландии, столкнулся с островом Джо и продолжил дрейф

Гигантский айсберг площадью 76 км² откололся от Гренландии, столкнулся с островом Джо и продолжил дрейф

4 августа на северо-западе Гренландии произошло событие, которое гляциологи назовут одним из самых значимых за последние годы: ледник Петерманн потерял фрагмент площадью более 76 квадратных километров.

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