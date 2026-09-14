Россия вошла в пятерку стран, которые в Турции считают друзьями

Россия заняла пятое место в списке стран, которые жители Турции считают дружественными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ASAL Araştırma.
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