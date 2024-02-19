Число жертв межплеменной резни в Папуа — Новой Гвинее возросло до 64

Число погибших в результате конфликта между племенами в провинции Энга в центральном районе Папуа-Новой Гвинеи увеличилось до 64, как сообщает местное издание Papua New Guinea Post Courier, ссылаясь на информацию полиции.
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