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Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад

Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем год назад

Средний доход в крае вырос на дополнительный 91 литр топлива Алтайский край занял 65-е место из 85 (еще по четырем новым субъектам данных нет) в рейтинге российских регионов по доступности бензина, сообщает РИА Новости.

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