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"Я русский": Овечкин прокомментировал участие в ролике "Единой России"

"Я русский": Овечкин прокомментировал участие в ролике "Единой России"

РИА Новости/Владимир Федоренко Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 17 сентября отреагировал на критику в США, вызванную его участием в предвыборном ролике партии "Единая Россия".

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