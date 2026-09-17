"Я русский": Овечкин прокомментировал участие в ролике "Единой России"

РИА Новости/Владимир Федоренко Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин 17 сентября отреагировал на критику в США, вызванную его участием в предвыборном ролике партии "Единая Россия".
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