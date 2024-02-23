США, Британия и ФРГ поддержали назначение Марка Рютте генсеком НАТО

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). 57-летний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заручился 22 февраля поддержкой США, Великобритании и Германии в своем назначении на должность генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга.
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