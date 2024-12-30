В Кремле рассказали, кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годом

Российский лидер поздравил руководителей ряда государств.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей целого ряда государств, говорится 30 декабря в сообщении на сайте Кремля.
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