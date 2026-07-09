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Регионы России

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Минобороны России: ПВО сбила 152 украинских беспилотника за сутки

Минобороны России: ПВО сбила 152 украинских беспилотника за сутки

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате и уничтожении 152 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени 9 июля 2026 года.

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