В «ЯмалЭкоДом» северяне принесли вторсырье и поучаствовали в викторине

Сегодня центр развития культуры обращения с отходами посетили руководитель регионального исполкома партии Анастасия Казанцева, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и второклассники салехардской школы №3 Гости принесли 1,5 кг пластиковых бутылок и около 7 кг макулатуры для дальнейшей переработки в рамках партпроекта «Чистая страна».