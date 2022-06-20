Русская весна

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Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши по захвату запада Украины

Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши по захвату запада Украины

Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, считает экс-депутат Рады Илья Кива.

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