Экс-депутат Рады раскрыл план президента Польши по захвату запада Украины

Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, считает экс-депутат Рады Илья Кива.
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