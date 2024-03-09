В Китае действуют 300 законов - доклад

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- В настоящее время в Китае действуют 300 законов, говорится в докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, представленном в пятницу на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.