Китайский фактор в предвыборной стратегии республиканцев

Внутриполитическая повестка США постепенно смещается в сторону подготовки к выборам в Конгресс, и одним из ключевых направлений кампании республиканцев, вероятно, станет тема стратегического соперничества с Китаем.
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