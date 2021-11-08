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Сделать город-хаб: концепция развития Уссурийска до 2030 года

Сделать город-хаб: концепция развития Уссурийска до 2030 года

Как будут развиваться Уссурийск в ближайшие годы, рассказал на финальной защите проектов специальной программы в Сколково мэр Уссурийска.

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