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Кубок Америки. Аргентина победила Парагвай, Уругвай и Чили сыграли вничью

В Бразилии продолжается Кубок Америки. В 3-м туре группового этапа сборная Уругвая сыграла вничью с Чили (1:1), Аргентина нанесла поражение Парагваю (1:0).

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