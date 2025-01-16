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Царьград

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Силовая мобилизация в Харькове: Депутаты раскритиковали ТЦК. На Украине задумались о "правах людей"

Силовая мобилизация в Харькове: Депутаты раскритиковали ТЦК. На Украине задумались о "правах людей"

Депутат Верховной рады Александр Бакумов раскритиковал работу сотрудников ТЦК в Харькове за силовые методы мобилизации.

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