Пранкер обратился к Белоусову после угроз командира бойцу на СВО: "А что у нас опять происходит, простите?"

После появления в Сети информации о новом конфликте на СВО и угроз комбата в адрес бойца, пранкер Сорян обратился к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой "отстранить от службы этого командира и вытащить "Механика", изобретения которого спасают жизни солдат, из этого ада".