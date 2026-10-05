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Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году

Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году

Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году / © Visual Capitalist На этой карте представлены 159 экономик мира в соответствии с Индексом развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index, IDI) Международного союза электросвязи (МСЭ) за 2026 год.

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