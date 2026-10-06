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«Мам, ну как же так, ты всё одна и одна»: сын Валерии Ланской хотел, чтобы мама была счастлива

«Мам, ну как же так, ты всё одна и одна»: сын Валерии Ланской хотел, чтобы мама была счастлива

3 сентября 2026 года единственному сыну Валерии Ланской Артемию исполнилось 11 лет. К этой дате актриса собрала в личном блоге фотоисторию — от снимков в роддоме до свежих кадров уже подросшего мальчика.

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