Певца Таталу казнят в Иране по делу о богохульстве

Иранский суд вынес решение относительно знаменитого на всю страну певца Амира Хоссейна Магсудлу, который выступает под псевдонимом Таталу — его приговорили к смертной казни, так как признали виновным в богохульстве.
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