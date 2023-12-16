НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Хакерское устройство Flipper Zero больше не сможет ломать все iPhone вокруг с выходо...

Хакерское устройство Flipper Zero больше не сможет ломать все iPhone вокруг с выходо...

Хакерское устройство Flipper Zero больше не сможет ломать все iPhone вокруг с выходом iOS 17.2Apple заблокировала возможность осуществления атак на iPhone через Bluetooth при помощи хакерского мультитула Flipper Zero, в результате которых смартфон заваливало шквалом всплывающих окон, что не позволяло пользоваться им, а в конечном счёте приводило к зависанию и отключению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх