Хакерское устройство Flipper Zero больше не сможет ломать все iPhone вокруг с выходо...

Хакерское устройство Flipper Zero больше не сможет ломать все iPhone вокруг с выходом iOS 17.2Apple заблокировала возможность осуществления атак на iPhone через Bluetooth при помощи хакерского мультитула Flipper Zero, в результате которых смартфон заваливало шквалом всплывающих окон, что не позволяло пользоваться им, а в конечном счёте приводило к зависанию и отключению.