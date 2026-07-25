Как правильно мыть дачные овощи и зелень: рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор дал дачникам рекомендации по безопасной очистке овощей и зелени с грядки. Роспотребнадзор напомнил дачникам о важности тщательной очистки овощей и зелени, собранных на участке: это помогает избежать риска заражения инфекциями.