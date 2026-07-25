Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Как правильно мыть дачные овощи и зелень: рекомендации Роспотребнадзора

Как правильно мыть дачные овощи и зелень: рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор дал дачникам рекомендации по безопасной очистке овощей и зелени с грядки. Роспотребнадзор напомнил дачникам о важности тщательной очистки овощей и зелени, собранных на участке: это помогает избежать риска заражения инфекциями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии