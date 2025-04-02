В Петербурге откроется уникальное родовое отделение для беременных с пороками развития плода

Центр объединит все виды помощи новорожденным и роженицам с особыми потребностями Новый корпус Детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге станет местом, где смогут оказывать помощь беременным женщинам, у плода которых диагностированы пороки развития.
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