Как облака в Арктике и Антарктике влияют на количество излучаемого тепла Земли

Пара новых спутников НАСА размером с обувную коробку поможет разгадать атмосферную загадку, которая мучила ученых в течение многих лет: как поведение облаков и водяного пара в полярных регионах Земли влияет на климат нашей планеты и прольет свет на то, как облака и водяной пар в Арктике и Антарктике влияют на количество тепла, излучаемого полюсами в космос.