Археологи выяснили, как 1000 лет назад казахи выживали в пустыне в -26

Ученые из Мичиганского университета раскрыла секреты животноводства в средневековом Казахстане. Изучив стабильные изотопы в эмали коренных зубов овец, археологи восстановили рацион питания и график выпаса стад в городе Джанкент.
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