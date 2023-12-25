Мосбиржа в январе запустит 2 новых фьючерса на биржевые индексы США

Мосбиржа в январе 2024 года запустит два новых фьючерса на ETF, которые повторяют динамику биржевых индексов США, рассказала РБК управляющий директор по рынку деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.
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