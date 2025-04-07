«Мста-Б» уничтожила замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» точным ударом поразил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе в Запорожской области.
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