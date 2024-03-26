Рождаемость в России достигла рекордного минимума за 17 лет

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Рождаемость падает, но россиянки все чаще решаются на третьего и последующих детей: как такое возможно? Росстат опубликовал данные исследования коэффициента рождаемости, за 2023 год показатель снизился до 1,41.