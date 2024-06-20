Учёный объяснил, почему фумигаторы безопасны для человека, если комары падают от них замертво

Многие летом не могут обойтись без включённых фумигаторов. Но так ли безопасны эти устройства, учитывая то, как легко они расправляются с кровососущими насекомыми?Как отмечает энтомолог Юрий Гниненко, постоянно включенные фумигаторы относительно безопасны.
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