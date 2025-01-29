Зеленский может скупить лишившиеся грантов США украинские СМИ

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский намерен взять под контроль управление грантовыми организациями, в том числе украинскими средствами массовой информации, которые потеряли финансирование от США и других западных стран.
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