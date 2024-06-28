Депутат Буцкая: в борьбе с чайлдфри нужно начинать с отказа от этого термина

В борьбе с идеологией чайлдфри в России первым шагом должен стать отказ от самого этого термина – его следует изменить на более негативное, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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