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«Это никакая не евразийская интеграция» В нынешней ситуации нам необходимо переосмыслить все отношения на постсоветском пространстве: мы их элиты слишком разбаловали

«Это никакая не евразийская интеграция» В нынешней ситуации нам необходимо переосмыслить все отношения на постсоветском пространстве: мы их элиты слишком разбаловали

«Это не только в Узбекистане, а во всех странах, в том числе, входящих в ОДКБ, ЕврАзЭС и пр. Всем сторонникам сохранения миграционной политики такой, какая она есть (а она требует стопроцентной перезагрузки), неплохо было бы честно и трезво взглянуть на эту ситуацию.

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